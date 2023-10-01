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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Среди оккупантов на фронте популярен не только алкоголь — спикер Таврического направления

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На Таврическом направлении количество боестолкновений выросло почти вдвое, поскольку оккупанты, наверное, надеются, что наши защитники празднуют с алкоголем, как это принято у них, заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

— Если смотреть на предыдущие сутки, то и ракетных ударов стало больше, и враг пытается идти вперед. Видимо, думают, что наши воины как-то празднуют или употребляют алкоголь, как это делает российская армия, — подчеркнул он, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

По его словам, в оккупационных войсках, согласно данным нашей разведки, достаточно популярен не только алкоголь, но и наркотики, в частности употребление тяжелых наркотиков.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Російські окупанти

Алкоголь, Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Наркотики, Російська агресія
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