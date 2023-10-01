Серед окупантів на фронті популярний не лише алкоголь – речник Таврійського напрямку

На Таврійському напрямку кількість боєзіткнень зросла майже вдвічі, оскільки окупанти, напевно, сподіваються, що наші захисники святкують з алкоголем, як це заведено у них, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

– Якщо дивитися на попередню добу, то і ракетних ударів стало більше, і ворог намагається йти вперед. Мабуть, думають, що наші воїни якось святкують або вживають алкоголь, як це робить російська армія, – наголосив він, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

За його словами, в окупаційних військах, згідно з даними нашої розвідки, досить популярний не лише алкоголь, а й наркотики, зокрема вживання важких наркотиків.

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