Серед окупантів на фронті популярний не лише алкоголь – речник Таврійського напрямку
На Таврійському напрямку кількість боєзіткнень зросла майже вдвічі, оскільки окупанти, напевно, сподіваються, що наші захисники святкують з алкоголем, як це заведено у них, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
– Якщо дивитися на попередню добу, то і ракетних ударів стало більше, і ворог намагається йти вперед. Мабуть, думають, що наші воїни якось святкують або вживають алкоголь, як це робить російська армія, – наголосив він, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.
За його словами, в окупаційних військах, згідно з даними нашої розвідки, досить популярний не лише алкоголь, а й наркотики, зокрема вживання важких наркотиків.
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