В Пентагоне готовы быстро передать ATACMS Украине, как только это позволит Белый дом
Министерство обороны США готово передать Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетной боевой частью, как только Белый дом одобрит такие поставки.
Об этом сообщил агентству Bloomberg глава службы поставок и закупок армии США Даг Буш.
Он заверил, что армия США подготовлена к этому сценарию.
– Мы готовы действовать быстро… Мы готовы, когда и если президент решит сделать это (предоставить ATACMS Украине, – Ред.), – подчеркнул Буш.
Существует несколько модификаций ракет ATACMS, включая кассетные боеприпасы или обычные боеголовки.
Кассетные ATACMS имеют дальность действия от 15 до 190 миль (25-300 км). Эти ракеты могут нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.
Даг Буш заверил, что США уже определились, какие ATACMS могут передать Украине в случае принятия такого решения. Эти ракеты можно запускать из установок M270 MLRS или HIMARS, которые уже используют ВСУ.
Как объяснил Буш, пусковые установки потребуют незначительной модификации для применения ATACMS в Украине.
Ракеты ATACMS для ВСУ: что известно
Официальный Киев в течение месяцев призывал Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты, которые помогли бы поражать логистику войск РФ в глубоком тылу.
Такие же призывы звучали и от американских законодателей в Конгрессе США.
В конце сентября западные СМИ писали, что американский лидер Джо Байден после месяцев раздумий решил отправить в Украину ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами. Речь идет о небольшом количестве ракет.
Официально Белый дом о поставках ATACMS не объявлял.
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Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.Оксана Лотоцкая