Бедрак Виктория, редактор ленты
В Запорожье раздались звуки взрывов
Днем 4 октября в Запорожье слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Суспільне.
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Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова