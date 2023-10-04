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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

Вибух

Вдень 4 жовтня у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Зараз дивляться

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

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