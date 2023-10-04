Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
Вдень 4 жовтня у Запоріжжі чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
Зараз дивляться
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум
Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова