У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

Вдень 4 жовтня у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

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Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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