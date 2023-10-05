Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

Об этом он сказал на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

— Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я находился в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами — обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов, — сказал он.

Президент отметил, что в Европе должны быть готовы и “не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм”.

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Зеленский отметил важность быть вместе в это неспокойное время — работать вместе, защищать ценности и общее с США пространство свободы.

— Именно в такой взаимоподдержке — и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности — заключается реальный смысл трансатлантического партнерства, — подытожил украинский лидер.

Ранее Палата представителей Конгресса США утвердила временный федеральный бюджет для финансирования правительственных органов власти, который не предусматривает помощь Украине.

Законопроект позволит правительству Соединенных Штатов работать еще 45 дней. За проект закона проголосовали 335 конгрессменов Палаты представителей, а 91 – против.

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