Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

Об этом он сказал на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

— Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я находился в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами — обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов, — сказал он.

Президент отметил, что в Европе должны быть готовы и “не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм”.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил важность быть вместе в это неспокойное время — работать вместе, защищать ценности и общее с США пространство свободы.

— Именно в такой взаимоподдержке — и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности — заключается реальный смысл трансатлантического партнерства, — подытожил украинский лидер.

Ранее Палата представителей Конгресса США утвердила временный федеральный бюджет для финансирования правительственных органов власти, который не предусматривает помощь Украине.

Законопроект позволит правительству Соединенных Штатов работать еще 45 дней. За проект закона проголосовали 335 конгрессменов Палаты представителей, а 91 против.

Читайте также
США и Европа ищут возможность передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Блинкен
Ентоні Блінкен

Война в Украине, Владимир Зеленский, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дополнительные средства ПВО и артиллерия. Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки
Зеленський Санчес
Оккупанты увеличили активность в районе Марьинки и Авдеевки – ВСУ
Бої на фронті
Каждый из них является мишенью. РФ постоянно перемещает корабли между портами – ВМС
кораблі РФ
В Турции в этом месяце может пройти третья встреча по украинской Формуле мира – Bloomberg
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
Более 26 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести – МВД
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сильные люди, сильная энергия демократии. Зеленский заявил, что уверен в поддержке США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь