В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
Вечером 4 октября в пятиэтажке в Соломенском районе Киева произошел взрыв.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как выяснилось, в квартире на третьем этаже взорвался туристический газовый обогреватель. В результате инцидента разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.
— Спасатели освободили из квартиры двух взрослых и двух детей. Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету скорой помощи, но семья отказалась от госпитализации, — говорится в сообщении.
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