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Бедрак Виктория, редактор ленты

В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми

В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
Фото: ГСЧС

Вечером 4 октября в пятиэтажке в Соломенском районе Киева произошел взрыв.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как выяснилось, в квартире на третьем этаже взорвался туристический газовый обогреватель. В результате инцидента разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.

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— Спасатели освободили из квартиры двух взрослых и двух детей. Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету скорой помощи, но семья отказалась от госпитализации, — говорится в сообщении.

В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми

22 июня ночью в Днепровском районе Киева, предварительно из-за утечки газа, произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Погибли три человека.

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Источник: ГСЧС
Взрыв, ДСНС, Київ
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