Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми

У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Фото: ДСНС

Увечері 4 жовтня у пʼятиповерхівці в Солом’янському районі Києва стався вибух.

Про це повідомляє ДСНС.

Як з’ясувалося, у квартирі на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий обігрівач. Внаслідок інциденту зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.

Зараз дивляться

– Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім’я відмовилася від госпіталізації, – йдеться у повідомленні.

У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми

22 червня вночі в Дніпровському районі Києва, попередньо, через витік газу, стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Загинули троє людей.

Читайте також
Автобус згорів ущент: у Львові на зупинці спалахнула маршрутка
Пожежа в автобусі у Львові 5 жовтня 2023

Джерело: ДСНС
Вибух, ДСНС, Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ранкові обстріли Херсона: росіяни вбили двох людей у центрі міста
Вибух
Нарада Зеленського з Будановим та вибухи у низці областей: головні новини 4 жовтня
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Вибухи пролунали на Сумщині: у Повітряних силах прокоментували
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Посадовець КМДА отримав підозру за розтрату коштів на системі оповіщення
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
Вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь