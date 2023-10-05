У столичній багатоповерхівці стався вибух, в квартирі була сім’я з дітьми
Увечері 4 жовтня у пʼятиповерхівці в Солом’янському районі Києва стався вибух.
Про це повідомляє ДСНС.
Як з’ясувалося, у квартирі на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий обігрівач. Внаслідок інциденту зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.
– Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім’я відмовилася від госпіталізації, – йдеться у повідомленні.
22 червня вночі в Дніпровському районі Києва, попередньо, через витік газу, стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Загинули троє людей.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова