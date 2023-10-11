Малиновская Ангелина, редактор ленты
Карта боевых действий на 11.10.2023 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте состоялось 108 боевых столкновений.
Об этом утром 11 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 11.10.2023
Потери РФ на 11 октября 2023 года:
- личного состава — около 283 900 (+820),
- танков — 4 863 (+34),
- боевых бронированных машин — 9 220 (+91),
- артиллерийских систем — 6 731 (+18),
- реактивных систем залпового огня — 809 (+1),
- средств противовоздушной обороны — 545 (+1),
- самолетов — 316 (+1),
- вертолетов — 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 5 226 (+19),
- крылатых ракет — 1 530,
- кораблей (катеров) — 20,
- подводных лодок — 1,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 145 (+20),
- специальной техники — 965 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тр евог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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