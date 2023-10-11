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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Карта боевых действий на 11.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте состоялось 108 боевых столкновений.

Об этом утром 11 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 11.10.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 11 октября 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 11 октября 2023 года:

  • личного состава — около 283 900 (+820),
  • танков — 4 863 (+34),
  • боевых бронированных машин — 9 220 (+91),
  • артиллерийских систем — 6 731 (+18),
  • реактивных систем залпового огня — 809 (+1),
  • средств противовоздушной обороны — 545 (+1),
  • самолетов — 316 (+1),
  • вертолетов — 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 5 226 (+19),
  • крылатых ракет — 1 530,
  • кораблей (катеров) — 20,
  • подводных лодок — 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 145 (+20),
  • специальной техники — 965 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тр евог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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