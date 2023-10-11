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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11.10.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось 108 бойових зіткнень.

Про це вранці 11 жовтня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 11.10.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 11 жовтня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 11 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 283 900 (+820),
  • танків ‒ 4 863 (+34),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 220 (+91),
  • артилерійських систем – 6 731 (+18),
  • реактивних систем залпового вогню – 809 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 545 (+1),
  • літаків – 316 (+1),
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 226 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 1 530,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 145 (+20),
  • спеціальної техніки ‒ 965 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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