Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 11.10.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті відбулось 108 бойових зіткнень.
Про це вранці 11 жовтня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 11.10.2023
Втрати РФ на 11 жовтня 2023:
- особового складу ‒ близько 283 900 (+820),
- танків ‒ 4 863 (+34),
- бойових броньованих машин ‒ 9 220 (+91),
- артилерійських систем – 6 731 (+18),
- реактивних систем залпового вогню – 809 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 545 (+1),
- літаків – 316 (+1),
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 226 (+19),
- крилатих ракет ‒ 1 530,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 145 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 965 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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