Снаряды, оружие, одежда: Канада и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине

Финляндия и Канада сообщили о выделении новых пакетов военной и оборонной помощи Украине.

На сайте правительства Финляндии говорится, что президент Саули Ниинистьо на основании предложения правительства одобрил решение о предоставлении 19-го пакета военной помощи Украине на сумму €95 млн.

— В Украине продолжается война, результат которой надолго определит порядок безопасности в Европе и Финляндии. Вместе с нашими союзниками мы продолжим нашу решительную поддержку Украины, — заявил министр обороны Финляндии Антти Гяккинен.

Он добавил, что общая стоимость военной помощи Финляндии Украине сейчас составляет €1,4 млрд.

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Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для ведения боевых действий в холодный период года.

По его словам, этот пакет военной помощи даст Украине необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию.

В Минобороны Канады уточнили, что в новый пакет войдет зимняя одежда и снаряжение на 25 млн канадских долларов (около $19 млн).

— Речь идет об обуви, термобелье и зимних спальных мешках. В пакет войдет также военная форма для 2 тыс. женщин-военнослужащих, изготовленная в Канаде, — добавили в Минобороны.

Кроме того, со складов ВС Канады передадут 2 тыс. снарядов калибра 155 мм; 2 260 противогазов; 277 500 кг авиационных бомб и запалов к ним; различные боеприпасы калибра 76 мм для флота; дымовые боеприпасы, в частности 955 артиллерийских дымовых снарядов калибра 155 мм, и более 2 тыс. дымовых боеприпасов для минометов.

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