Снаряди, зброя, одяг: Канада та Фінляндія оголосили про нові пакети допомоги Україні

Фінляндія та Канада повідомили про виділення нових пакетів військової та оборонної допомоги Україні.

На сайті уряду Фінляндії йдеться, що президент Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн.

— В Україні триває війна, результат якої надовго визначить порядок безпеки в Європі та Фінляндії. Разом з нашими союзниками ми продовжимо нашу рішучу підтримку України, — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

Він додав, що загальна вартість військової допомоги Фінляндії України зараз становить €1,4 млрд.

Зараз дивляться

Міністр оборони Канади Біл Блер оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги для ведення бойових дій у холодний період року.

За його словами, цей пакет військової допомоги дасть Україні необхідне для продовження боротьби за свободу, територіальну цілісність і демократію.

У Міноборони Канади уточнили, що до нового пакета увійде зимовий одяг та спорядження на 25 млн канадських доларів (близько $19 млн).

— Йдеться про взуття, термобілизну й зимові спальні мішки. До пакета увійде також військова форма для 2 тис. жінок-військовослужбовиць, виготовлена в Канаді, – додали у Міноборони.

Крім того, зі складів ЗС Канади передадуть 2 тис. снарядів калібру 155 мм; 2 260 протигазів; 277 500 кг авіаційних бомб та запалів до них; різноманітні боєприпаси калібру 76 мм для флоту; димові боєприпаси, зокрема 955 артилерійських димових снарядів калібру 155 мм, і понад 2 тис. димових боєприпасів для мінометів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.