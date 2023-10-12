Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ

Враг фактически перебросил войска со всех российских линий обороны на первую, чтобы остановить украинское контрнаступление. ВСУ продолжают вклинивать и уничтожать позиции ближних тылов, чтобы обеспечить продвижение и перерезание железной дороги на Токмак.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, враг начинает несколько отходить вглубь своих линий обороны — ближе к Токмаку – и минирует за собой территорию.

По мнению военного эксперта, россияне рассматривают сценарий заминирования. Они стремятся максимально затянуть время до периода дождей, когда будет сложно применять тяжелую технику, и сбить темп наступления украинских воинов.

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Он отметил, что могло быть три сценария, по которым можно было бы освободить Запорожскую АЭС. Первый — Россия добровольно выйдет со станции, однако это очень маловероятный сценарий, поскольку московские войска уходят только под давлением украинских сил.

Второй вариант — взять в кольцо Энергодар, зажать врага там и создать невыносимые условия, чтобы ему пришлось уйти из города. Третий — проведение рейдов и операций спецназовцев, чтобы лишить Россию возможности вести ядерный шантаж и использовать ЗАЭС для манипуляций.

Мусиенко обратил внимание, что на Авдеевском направлении враг оживляет наступательные действия, пытается прорывать линии обороны танками. Цель — попытка оттянуть украинские силы с Юга и приостановить контрнаступление.

Источник: Александр Мусиенко

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