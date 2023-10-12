Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий

Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ

Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Враг фактически перебросил войска со всех российских линий обороны на первую, чтобы остановить украинское контрнаступление. ВСУ продолжают вклинивать и уничтожать позиции ближних тылов, чтобы обеспечить продвижение и перерезание железной дороги на Токмак.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, враг начинает несколько отходить вглубь своих линий обороны — ближе к Токмаку – и минирует за собой территорию.

По мнению военного эксперта, россияне рассматривают сценарий заминирования. Они стремятся максимально затянуть время до периода дождей, когда будет сложно применять тяжелую технику, и сбить темп наступления украинских воинов.

Сейчас смотрят
Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.10.2023
DeepStateMap

Он отметил, что могло быть три сценария, по которым можно было бы освободить Запорожскую АЭС. Первый — Россия добровольно выйдет со станции, однако это очень маловероятный сценарий, поскольку московские войска уходят только под давлением украинских сил.

Второй вариант — взять в кольцо Энергодар, зажать врага там и создать невыносимые условия, чтобы ему пришлось уйти из города. Третий — проведение рейдов и операций спецназовцев, чтобы лишить Россию возможности вести ядерный шантаж и использовать ЗАЭС для манипуляций.

Мусиенко обратил внимание, что на Авдеевском направлении враг оживляет наступательные действия, пытается прорывать линии обороны танками. Цель — попытка оттянуть украинские силы с Юга и приостановить контрнаступление.

Смотрите также
Авдеевку натягивают на Бахмут: какие фейки готовит РФ о ситуации на фронте
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ

Источник: Александр Мусиенко

Авдеевка, Война в Украине, ЗАЕС, контрнаступ, Александр Мусиенко, Токмак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Главный упор – это усиление ПВО, артиллерии, дальнобойных систем: Зеленский об итогах Рамштайн
Зеленський
Terrahawk Paladin: на что способна система, которую Британия предоставит Украине
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Удар по гимназии в Никополе: количество жертв достигло четырех, разбор завалов завершен
ракетний удар по Нікополю

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Три сценария освобождения ЗАЭС и наступление на Авдеевском направлении: Мусиенко о переброске войск РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь