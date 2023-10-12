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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Олександр Мусієнко, Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат, експерт ГО Центр оборонних стратегій

Три сценарії звільнення ЗАЕС і наступ на Авдіївському напрямку: Мусієнко про перекидання військ РФ

Три сценарії звільнення ЗАЕС і наступ на Авдіївському напрямку: Мусієнко про перекидання військ РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог фактично перекинув війська з усіх російських ліній оборони на першу, щоби зупинити український контрнаступ. ЗСУ продовжують вклинювати та знищувати позиції ближніх тилів, щоб забезпечити просування і перерізання залізниці на Токмак.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ворог починає дещо відходити вглиб своїх ліній оборони – ближче до Токмака – і мінує за собою територію.

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На думку військового експерта, росіяни розглядають сценарій замінування. Вони прагнуть максимально затягнути час до періоду дощів, коли буде складно застосовувати важку техніку, та збити темп наступу українських воїнів.

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Він зазначив, що могло бути три сценарії, за якими можна було б звільнити Запорізьку АЕС. Перший – Росія добровільно вийде зі станції, проте це дуже малоймовірний сценарій, оскільки московські війська йдуть лише під тиском українських сил.

Другий варіант – взяти в кільце Енергодар, затиснути ворога там і створити нестерпні умови, щоб йому довелося піти з міста. Третій – проведення рейдів та операцій спецпризначенців, щоб позбавити Росію можливості вести ядерний шантаж і використовувати ЗАЕС для маніпуляцій.

Мусієнко звернув увагу, що на Авдіївському напрямку ворог пожвавлює наступальні дії, намагається проривати лінії оборони танками. Мета – спроба відтягнути українські сили з Півдня і призупинити контрнаступ.

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Джерело: Олександр Мусієнко

Авдіївка, Війна в Україні, ЗАЕС, контрнаступ, Олександр Мусієнко, Токмак
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