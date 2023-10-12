Три сценарії звільнення ЗАЕС і наступ на Авдіївському напрямку: Мусієнко про перекидання військ РФ

Ворог фактично перекинув війська з усіх російських ліній оборони на першу, щоби зупинити український контрнаступ. ЗСУ продовжують вклинювати та знищувати позиції ближніх тилів, щоб забезпечити просування і перерізання залізниці на Токмак.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ворог починає дещо відходити вглиб своїх ліній оборони – ближче до Токмака – і мінує за собою територію.

На думку військового експерта, росіяни розглядають сценарій замінування. Вони прагнуть максимально затягнути час до періоду дощів, коли буде складно застосовувати важку техніку, та збити темп наступу українських воїнів.

Зараз дивляться

Він зазначив, що могло бути три сценарії, за якими можна було б звільнити Запорізьку АЕС. Перший – Росія добровільно вийде зі станції, проте це дуже малоймовірний сценарій, оскільки московські війська йдуть лише під тиском українських сил.

Другий варіант – взяти в кільце Енергодар, затиснути ворога там і створити нестерпні умови, щоб йому довелося піти з міста. Третій – проведення рейдів та операцій спецпризначенців, щоб позбавити Росію можливості вести ядерний шантаж і використовувати ЗАЕС для маніпуляцій.

Мусієнко звернув увагу, що на Авдіївському напрямку ворог пожвавлює наступальні дії, намагається проривати лінії оборони танками. Мета – спроба відтягнути українські сили з Півдня і призупинити контрнаступ.

Джерело: Олександр Мусієнко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.