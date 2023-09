РФ накапливает ракеты и может нанести удары по инфраструктуре Украины зимой – британская разведка

Россия, вероятно, готовит новую волну ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что в период с октября 2022 по март 2023 года войска РФ регулярно наносили удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Оккупанты в основном применяли крылатые ракеты воздушного базирования, в частности Х-101 (AS-23a KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

В разведке, ссылаясь на информацию из открытых источников, отметили, что с апреля 2023 года агрессор снизил темпы расхода крылатых ракет воздушного базирования. Параллельно в РФ заявляли о намерениях нарастить их производство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/RCMaSd0fe1

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BOstAXCzTy

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 16, 2023