РФ накапливает ракеты и может нанести удары по инфраструктуре Украины зимой – британская разведка

Россия, вероятно, готовит новую волну ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что в период с октября 2022 по март 2023 года войска РФ регулярно наносили удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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Оккупанты в основном применяли крылатые ракеты воздушного базирования, в частности Х-101 (AS-23a KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

В разведке, ссылаясь на информацию из открытых источников, отметили, что с апреля 2023 года агрессор снизил темпы расхода крылатых ракет воздушного базирования. Параллельно в РФ заявляли о намерениях нарастить их производство.

– Таким образом Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет воздушного базирования. Существует реальная вероятность того, что РФ снова направит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой, — подчеркнули в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/RCMaSd0fe1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BOstAXCzTy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 16, 2023

По прогнозу украинской военной разведки, войска РФ могут наносить комбинированные удары по Украине этой осенью, чтобы обойти систему противовоздушной обороны. Но эти атаки не будут более массироваными, чем прошлой зимой.

Официальный Киев предложил созвать Совет Украина – НАТО для обсуждения энергетической безопасности из-за угроз новых ударов РФ.

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