Призывал украинцев сотрудничать с оккупантами: сообщено о подозрении экс-разведчику Украины

Бывшему украинскому кадровому офицеру-разведчику, который скрывает свою личность под псевдонимом Андрей Ваджра, объявлено подозрение в государственной измене за распространение кремлевской пропаганды с территории РФ и призыв к сотрудничеству с оккупантами.

По данным следствия, экс-правоохранитель до апреля 2014 года работал в разведывательном органе Украины.

— Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013 по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Координируя свои действия с представителями России, он осуществлял информационную деятельность под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста.

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— Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды, которые, начиная с 2013 года, использовались высшим военно-политическим руководством РФ, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году экс-разведчик выехал в Россию, где продолжил сотрудничество с врагом.

Уже после полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины, подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, а наоборот — систематически распространял российские нарративы, в которых оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины к сотрудничеству с оккупантами и к совершению действий с целью ликвидации украинского государства.

— Используя известные приемы информационных операций, в частности, манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылки на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информпродуктов — “О причинах неизбежной победы России”, “Украинскую проблему будут решать раз и навсегда”, “На наших глазах закрывается проект “Ukraina”, “О моральном одичании укропатриотов”, “Почему Украина никогда не победит”, “Там, где мова, там неизбежно появится Бандера”, “Единственное спасение для украинцев — Россия”, “Украина — это непрерывный кровавый спектакль” и другие, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется ГБР. Также принимаются необходимые процессуальные меры с целью избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура не называет имя бывшего разведчика, впрочем, согласно видео, которые приводит для примера Офис генпрокурора, речь идет о мужчине с именем Андрей Ванджра, что, вероятно, является псевдонимом, как на это указывают украинские правоохранители.

Источник : Офис генпрокурора

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