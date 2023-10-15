Оборона РФ трещит на Юге, россияне готовят массированные удары: что произошло на фронте за неделю

За последнюю неделю россияне начали активные наступательные действия на Авдеевку. Обострилась ситуация также на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время украинские защитники отражают вражеские атаки и продолжают продвигаться вперед на отдельных участках боевых действий.

Что произошло на фронте в течение недели — читайте далее в материале.

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Наступательные операции россиян в районе Авдеевки

По данным начальника городской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, в районе города в течение последних дней продолжаются ожесточенные бои, РФ бросила очень много сил на штурмы, пытается окружить населенный пункт.

Кроме того, оккупанты стирают Авдеевку с лица земли, нанося по городу авиаракетные и артиллерийские удары.

Цель наступления

Украинский военный, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что активные действия оккупантов на Авдеевском направлении связаны с успехами ВСУ на юге. Российские войска пытаются заставить Украину отвлечь внимание от контрнаступления и перебросить резервы для защиты востока.

— Начнем с того, что у россиян трещит юг. Там на самом деле уже на грани нашего прорыва. Россияне делают все возможное, чтобы этого не произошло. Бросают туда все резервы, но так или иначе угроза сейчас над ним нависла очень серьезная, — говорит эксперт.

По его словам, российские войска боятся прорыва ВСУ на Токмак Запорожской области, где так называемая распиаренная линия Суровикина почти пройдена. Кроме того, оккупанты начали очень интенсивно окапываться и минировать на Херсонщине, опасаясь, что украинские защитники перейдут с правого берега Днепра на левый.

— В обстоятельствах, когда над ними такая угроза, выход из ситуации — создать где-то нам такую угрозу. Чтобы как можно больше наших частей не доехало на юг преодолевать линию Суровикина или форсировать Днепр, — отметил Дикий.

Что происходит в Авдеевке и каковы перспективы

Эксперт указывает, что для него остается загадкой, почему для наступления россияне выбрали Авдеевку.

— Авдеевка — это мощная промышленная зона. Город очень похож на Азовсталь по ландшафту, по застройке и фортификации. ВСУ остановили россиян в Авдеевке впервые еще в 2014 году, и вот с тех пор орки там так ничего не достигли, — напоминает военный.

Евгений Дикий отмечает сильное авиационное давление и активное использование россиянами бомб. Войска РФ смогли продвинуться в окрестностях города.

— На северной окраине Авдеевки россияне смогли продвинуться в серой зоне, таким образом приблизились к основной трассе, по которой осуществляется снабжение города. Они сейчас в трех с половиной километрах, а это значит, что прилетает все: и артиллерия и минометы, — говорит он.

В то же время это не означает, что трассой перестали пользоваться. Сейчас непосредственной угрозы сейчас для гарнизона это не создает, поскольку в городе есть фортификция и запасы.

Ближайшей задачей украинских защитников будет отодвинуть россиян подальше от этой трассы. Сколько продлится наступление россиян, пока говорить рано.

Штурмы Авдеевки — суицидальные

Эксперт обращает внимание на большие потери оккупантов во время попыток наступать. Так, во время первого штурма 10 октября россияне потеряли три батальона.

По его словам, похоже, что россияне пробуют воспроизвести тактику боев за Бахмут, но не имея столько людей.

Лимано-Купянское направление

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 14 октября сообщил о возобновлении наступления россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

По его словам, главная цель врага — разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол. Кроме того, оккупанты пытаются наступать в районе города Макеевка (Донецкая область).

— Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении, — отметил Сырский.

Евгений Дикий указывает, что сейчас оккупанты на Лимано-Купянском направлении наступают абсолютно безуспешно. Притом их атаки отражают имеющимися силами. То есть дополнительные резервы для защиты Силы обороны не задействуют.

Где продвигаются украинские защитники

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Евгений Дикий заявил, что наши успехи основные сейчас на юге, украинские защитники неустанно приближаются к Токмаку в Запорожской области.

Медленно, но последовательно Силы обороны продвигаются вокруг Бахмута.

— Основное продвижение со стороны Клещиевки и Андреевки, фактически уже там начинаются бои за Курдюмовку. Мы прошли за железнодорожное полотно на восток, удобного для обороны рубежа нет и дальше фактически основные бои должны быть в Курдюмовке, — говорит эксперт.

Повлияет ли на наступательные операции ухудшение погоды

Эксперт указывает, что дожди влияют на обе стороны, в первую очередь они мешают той стороне, которая наступает. Соответственно на Слобожанщине и под Авдеевкой они ухудшат положение войск РФ, на юге и под Бахмутом — украинских защитников.

Евгений Дикий отмечает важность помогать волонтерам и донатить на ВСУ, поскольку к потребностям, которые были в теплое время, теперь добавляется необходимость в термобелье, теплой одежде, дождевиках, грелках, окопных свечах и печах.

Россия накапливает ракеты для ударов

Отсутствие массированных обстрелов Украины связано с тем, что россияне накапливают ракеты для атак.

— Они поняли, что ПВО Украины достаточно сильна. Единственное, чем они могут пробивать ее — перенасыщать одновременно большим количеством целей. До них дошло, что лучше одна атака на 100 ракет, чем 10 по 10. Это именно по дронам, — заявил военный.

Он отметил, что следует ожидать больших пауз между обстрелами, но сами обстрелы будут гораздо мощнее.

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