Оборона РФ тріщить на Півдні, росіяни готують масовані удари: що відбулось на фронті за тиждень

За останній тиждень росіяни розпочали активні наступальні дії на Авдіївку. Загострилася ситуація також на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Водночас українські захисники відбивають ворожі атаки та продовжують просуватися вперед на окремих ділянках бойових дій.

Що відбулося на фронті протягом тижня – читайте далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Наступальні операції росіян в районі Авдіївки

За даними начальника міської військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, у районі міста протягом останніх днів тривають запеклі бої, РФ кинула дуже багато сил на штурми, намагається оточити населений пункт.

Крім того, окупанти стирають Авдіївку з лиця землі, завдаючи по місту авіаракетні та артилерійські удари.

Ціль наступу

Український військовий, ветеран АТО Євген Дикий вважає, що активні дії окупантів на Авдіївському напрямку пов’язані з успіхами ЗСУ на півдні. Російські війська намагаються змусити Україну відвернути увагу від контрнаступу і перекинути резерви для захисту сходу.

– Почнемо з того, що в росіян тріщить Південь. Там насправді вже на межі нашого прориву. Росіяни роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Кидають туди всі резерви, але так чи інакше загроза зараз над ним нависла дуже серйозна, – каже експерт.

За його словами, російські війська бояться прориву ЗСУ на Токмак Запорізької області, де так звану розпіарену лінію Суровикіна майже пройдено. Крім того, окупанти почали дуже інтенсивно окопуватися та мінувати на Херсонщині, побоюючись, що українські захисники перейдуть із правого берега Дніпра на лівий.

– В обставинах, коли над ними така загроза, вихід із ситуації – створити десь нам таку загрозу. Щоб якомога більше наших частин не доїхало на південь долати лінію Суровикина чи форсувати Дніпро, – зазначив Дикий.

Що відбувається в Авдіївці та які перспективи

Експерт вказує, що для нього залишається загадкою, чому для наступу росіяни обрали Авдіївку.

– Авдіївка – це потужна промислова зона. Місто дуже схоже на Азовсталь за ландшафтом, за забудовою і фортифікацією. ЗСУ зупинили росіян в Авдіївці вперше ще 2014 року, і ось відтоді орки там так нічого не досягли, – нагадує військовий.

Євген Дикий відзначає сильний авіаційний тиск і активне використання росіянами бомб. Війська РФ змогли просунутися в околицях міста.

– На північній околиці Авдіївки росіяни змогли просунутися в сірій зоні, таким чином наблизилися до основної траси, якою здійснюється постачання міста. Вони зараз за три з половиною кілометри, а це означає, що прилітає все: і артилерія, і міномети, – каже він.

Водночас це не означає, що трасою перестали користуватися. Наразі безпосередньої загрози зараз для гарнізону це не створює, оскільки в місті є фортифікція і запаси.

Найближчим завданням українських захисників буде відсунути росіян подалі від цієї траси. Скільки триватиме наступ росіян, поки що говорити зарано.

Штурми Авдіївки – суїцидальні

Експерт звертає увагу на великі втрати окупантів під час спроб наступати. Так, під час першого штурму 10 жовтня росіяни втратили три батальйони.

За його словами, схоже, що росіяни пробують відтворити тактику боїв за Бахмут, але не маючи стільки людей.

Лимано-Куп’янський напрямок

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 14 жовтня повідомив про відновлення наступу росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

За його словами, головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Крім того, окупанти намагаються наступати в районі міста Макіївка (Донецька область).

– Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а потім і на Куп’янському напрямку, – зазначив Сирський.

Євген Дикий вказує, що наразі окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку наступають абсолютно безуспішно. Притому їхні атаки відбивають наявними силами. Тобто додаткові резерви для захисту Сили оборони не задіюють.

Де просуваються українські захисники

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Євген Дикий заявив, що наші успіхи основні зараз на півдні, українські захисники невпинно наближаються до Токмака в Запорізькій області.

Повільно, але послідовно Сили оборони просуваються навколо Бахмута.

– Основне просування з боку Кліщіївки та Андріївки, фактично вже там починаються бої за Курдюмівку. Ми пройшли за залізничне полотно на схід, зручного для оборони рубежу немає, і далі фактично основні бої мають бути в Курдюмівці, – каже експерт.

Чи вплине на наступальні операції погіршення погоди

Експерт вказує, що дощі впливають на обидві сторони, насамперед вони заважають тій стороні, яка наступає. Відповідно на Слобожанщині та під Авдіївкою вони погіршать становище військ РФ, на півдні та під Бахмутом – українських захисників.

Євген Дикий наголошує на важливості допомагати волонтерам і донатити на ЗСУ, оскільки до потреб, що були в теплу пору, тепер додається потреба в термобілизні, теплому одязі, дощовиках, грілках, окопних свічках і печах.

Росія накопичує ракети для ударів

Відсутність масованих обстрілів України пов’язана з тим, що росіяни накопичують ракети для атак.

– Вони зрозуміли, що ППО України досить сильна. Єдине, чим вони можуть пробивати її – перенасичувати одночасно великою кількістю цілей. До них дійшло, що краще одна атака на 100 ракет, ніж 10 по 10. Це саме по дронам, – заявив військовий.

Він зазначив, що слід очікувати більших пауз між обстрілами, але самі обстріли будуть набагато потужнішими.

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