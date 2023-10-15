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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Разведка Британии: ВСУ могут доставать до новой железной дороги оккупантов возле Мариуполя

Будівництво залізниці до Маріуполя

Новая железнодорожная линия, возводимая российскими оккупантами возле Мариуполя Донецкой области, попадает в условный радиус действия украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Такой вывод был озвучен в разведке Минобороны Великобритании 15 октября.

В британском оборонном ведомстве констатируют: железнодорожная логистика остается жизненно важным компонентом РФ для поддержки вторжения в Украину.

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По железной дороге Россия поставляет боеприпасы, бронетехнику, топливо и личный состав.

Железнодорожная сеть в оккупированной Украине остается в основном жизнеспособной, но уязвимой к ударам украинской артиллерии, ракет воздушного базирования и диверсий.

Однако новая железнодорожная линия до Мариуполя, которую россияне возводят в надежде сократить время в пути для поставок на Запорожское направление, также не защищена от ударов ВСУ, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Британские разведчики считают, что россияне привлекают к строительству гражданских подрядчиков и оборудование, поскольку надеются усложнить прицельное поражение со стороны ВСУ и сохранить железнодорожную сеть для выполнения неотложных задач на других участках фронта.

Что известно о строительстве новой ветки железной дороги

О том, что россияне приступили к строительству железнодорожного моста неподалеку от села Гранитное через реку Кальмиус для прямого сообщения между Мариуполем, Волновахой и Донецком, еще в конце сентября сообщал советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко.

Если оккупантам удастся воплотить задуманное в жизнь, они смогут присоединить железнодорожную ветку Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха к прямому сообщению с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Это существенно снизит зависимость РФ от железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Петр Андрющенко

Война в Украине, Великобритания, Донецкая область, Залізниця, Керченский мост, Мариуполь, Разведка, Російська агресія, РФ
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