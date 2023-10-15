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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії: ЗСУ можуть діставати до нової залізниці окупантів біля Маріуполя

Будівництво залізниці до Маріуполя

Нова залізнична лінія, яку російські окупанти зводять біля Маріуполя Донецької області, потрапляє в умовний радіус дії українських високоточних ударних систем великої дальності.

Такий висновок озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 15 жовтня.

У британському оборонному відомстві констатують: залізнична логістика залишається життєво важливим компонентом РФ для підтримування вторгнення до України.

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Залізницею Росія постачає боєприпаси, бронетехніку, паливо та особовий склад.

Наразі залізнична мережа в окупованій Україні залишається в основному життєздатною, але вразливою до ударів української артилерії, ракет повітряного базування та диверсій.

Однак нова залізнична лінія до Маріуполя, яку росіяни зводять у надії заощадити час у дорозі для постачань на Запорізький напрямок, теж не є захищеною від ударів ЗСУ, зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Британські розвідники вважають, що росіяни залучають до будівництва цивільних підрядників та обладнання, оскільки сподіваються ускладнити прицільне ураження з боку ЗСУ й зберегти залізничну мережу для виконання нагальних завдань на інших ділянках фронту.

Що відомо про будівництво нової гілки залізниці

Те, що росіяни розпочали будівництво залізничного мосту неподалік від села Гранітне через річку Кальміус задля прямого сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком, ще наприкінці вересня повідомляв радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Якщо окупантам вдасться втілити задумане в життя, то вони зможуть приєднати залізничну гілку Маріуполь – Асланове – Кальчик – Волноваха до прямого сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

Це суттєво зменшить залежність РФ від залізничного сполучення через Кримський міст.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Велика Британія, Донецька область, Залізниця, Керченський міст, Маріуполь, Розвідка, Російська агресія, РФ
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