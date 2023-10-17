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США послали Украине важный сигнал в 600-й день полномасштабной войны – Зеленский

США послали Украине важный сигнал в 600-й день полномасштабной войны – Зеленский
Фото: Офис президента

То, что специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Украину в 600-й день войны является важным сигналом.

Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Важно, что именно сегодня — и это уже 600-й день полномасштабной войны — с визитом в Украину прибыла специальный представитель президента США по вопросам восстановления нашей страны Пенни Прицкер. Важный сигнал — такой визит в такой день. Хорошая встреча, — подчеркнул он.

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Кроме того, глава государства сообщил, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы дать украинским защитникам и городам больше ПВО.

— Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы в них сохранялась жизнь, в частности экономическая. Плюс развитие наших производств, в частности оборонных производств, — сказал он.

Кроме того, глава государства поблагодарил каждого из партнеров — всех, кто помогает.

— Все это вместе сохраняет нашу устойчивость. Все это вместе придает Украине силы. И я благодарен каждому из наших партнеров — всем, кто помогает. Всем, чьи программы поддержки долгосрочные. Всем, кто понимает, что это — марафон, и в марафоне надо все время держать правильный темп, рассчитывать силы и видеть, четко видеть, что завершением дистанции должна быть победа, — добавил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Пенни Прицкер обговорил важные темы — энергетику, восстановление и экономику.

Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский
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