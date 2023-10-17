США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський

Те, що спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула до України у 600-й день війни, є важливим сигналом.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Важливо, що саме сьогодні – а це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом до України прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч, – наголосив він.

Крім того, голова держави повідомив, що зараз триває активна робота над тим, щоб дати українським захисникам і містам більше ППО.

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– Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема, оборонних виробництв, – сказав він.

Крім того, голова держави подякував кожному з партнерів – усім, хто допомагає.

– Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це – марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 16 жовтня Зеленський під час зустрічі з Пенні Пріцкер обговорив енергетику, відновлення та економіку.

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