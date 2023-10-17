Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський

США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
Фото: Офіс президента

Те, що спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула до України у 600-й день війни, є важливим сигналом.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Важливо, що саме сьогодні – а це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом до України прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч, – наголосив він.

Крім того, голова держави повідомив, що зараз триває активна робота над тим, щоб дати українським захисникам і містам більше ППО.

Зараз дивляться

– Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема, оборонних виробництв, – сказав він.

Крім того, голова держави подякував кожному з партнерів – усім, хто допомагає.

– Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це – марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 16 жовтня Зеленський під час зустрічі з Пенні Пріцкер обговорив енергетику, відновлення та економіку.

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знищений Су-25, рекорд українських дронів, атака РФ по Херсонській області: головні новини 16 жовтня
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су: що відомо
російський су-37
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
Кирило Буданов
Не знаю, навіщо туди полізли: окупанти можуть піти у відпустку лише за гроші – перехоплена розмова
російські солдати військові
Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі, є загиблі: ситуація на Авдіївському напрямку
Місто Авдіївка

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Хитрим ухилянтам не вдалось втекти | Потужні слова Зеленського | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
Потужний сигнал США | Наживо з передової | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
В Ізюмі підірвався пенсіонер | Що не так з ленд-лізом | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
Геть РФ з ОБСЄ | Окупанти відкотились назад, щоб… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь