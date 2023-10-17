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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Внесе серйозні корективи на фронті: Ігнат про перше застосування ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Отримання Україною американських балістичних далекобійних ракет ATACMS суттєво вплине на фронт. Війська РФ будуть змушені переміщувати свою техніку.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він назвав перше застосування ATACMS в Україні “знаковим днем для ракетних військ”.

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– Звичайно, що це внесе серйозні корективи сьогодні на фронті. Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно, філігранно і дуже точно. І без шансів для ворога, – наголосив він.

Ігнат висловив сумнів у здатності російської ППО, зокрема комплексів С-400, збивати ці ракети.

Адже ATACMS – це балістика. Такі ракети здіймаються високо в небо, фактично до стратосфери, і звідти повертаються на землю, падаючи вниз із великою швидкістю.

– Сам факт завдання ударів на такі відстані таким типом озброєння, проти якого РФ не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватись. І ворог буде переміщуватися, як це було зі стратегічною авіацією, коли сталася “бавовна” на аеродромах в Росії, – зазначив Ігнат.

Він звернув увагу, що союзники послідовні в допомозі нашій державі. А Україна виконує обіцянки, які дала США, про незастосування американської зброї по території РФ.

Ігнат додав, що водночас “ніхто не заважає нам звільняти нашу територію, що було сьогодні продемонстровано цією успішною атакою”.

Що відомо про перше застосування ATACMS

У ніч на 17 жовтня Сили спецоперацій ЗСУ провели успішну операцію під назвою DRAGONFLY, вдаривши по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка окупантів, пускова установка ППО, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Після операції в мережі з’являлися припущення, що українські військові, ймовірно, вперше застосували ракети ATACMS.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ATACMS.

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ATACMS, Війна в Україні, Ракета, Російська агресія, Юрій Ігнат
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