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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Аэропорт Луганска после удара ATACMS – фото со спутника

Аеропорт Луганська

Какие повреждения получил международный аэропорт Луганск после удара ВСУ ракетами ATACMS — журналисты проекта Схемы показали на спутниковых снимках от Planet Labs

Первое фото сделано 19 августа, а второе — 18 октября. На последнем виднеются черные пятна – вероятно, после пожаров.

Аеропорт Луганська
Фото: Радіо Свобода
Аеропорт Луганська
Фото: Радіо Свобода
Аеропорт Луганська
Аеропорт Луганська

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что ночью 17 октября подразделения ракетных войск нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов в оккупированных Луганске и Бердянске.

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В частности известно об уничтожении девяти вертолетов различных модификаций и спецтехники, установки ПВО, складов с боеприпасами.

Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS по аэродромах врага.

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Аэропорт Луганска после удара ATACMS – фото со спутника

Фото: Радіо Свобода

ATACMS, аеродром, Война в Украине, Луганск, Луганская область, Російська агресія
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