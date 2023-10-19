Аэропорт Луганска после удара ATACMS – фото со спутника
Какие повреждения получил международный аэропорт Луганск после удара ВСУ ракетами ATACMS — журналисты проекта Схемы показали на спутниковых снимках от Planet Labs
Первое фото сделано 19 августа, а второе — 18 октября. На последнем виднеются черные пятна – вероятно, после пожаров.
Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что ночью 17 октября подразделения ракетных войск нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов в оккупированных Луганске и Бердянске.
В частности известно об уничтожении девяти вертолетов различных модификаций и спецтехники, установки ПВО, складов с боеприпасами.
Также повреждены взлетные полосы аэродромов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS по аэродромах врага.
Фото: Радіо Свобода
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