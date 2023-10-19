Аеропорт Луганська після удару ATACMS – фото із супутника
Яких пошкоджень зазнав міжнародний аеропорт Луганськ після удару ЗСУ ракетами ATACMS – журналісти проєкту Схеми показали на супутникових знімках від Planet Labs
Перше фото зроблене 19 серпня, а друге – 18 жовтня. На останньому видніються чорні плями – ймовірно, після пожеж.
Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що вночі 17 жовтня підрозділи ракетних військ завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів в окупованих Луганську та Бердянську.
Зокрема відомо про знищення дев’ятьох гелікоптерів різних модифікацій і спецтехніки, установки ППО, складів з боєприпасами.
Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS по аеродромах ворога.
Фото: Радіо Свобода
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