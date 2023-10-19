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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Аеропорт Луганська після удару ATACMS – фото із супутника

Аеропорт Луганська

Яких пошкоджень зазнав міжнародний аеропорт Луганськ після удару ЗСУ ракетами ATACMS – журналісти проєкту Схеми показали на супутникових знімках від Planet Labs

Перше фото зроблене 19 серпня, а друге – 18 жовтня. На останньому видніються чорні плями – ймовірно, після пожеж.

Аеропорт Луганська
Фото: Радіо Свобода
Аеропорт Луганська
Фото: Радіо Свобода
Аеропорт Луганська
Аеропорт Луганська

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що вночі 17 жовтня підрозділи ракетних військ завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів в окупованих Луганську та Бердянську.

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Зокрема відомо про знищення дев’ятьох гелікоптерів різних модифікацій і спецтехніки, установки ППО, складів з боєприпасами.

Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS по аеродромах ворога.

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Аеропорт Луганська після удару ATACMS – фото із супутника

Фото: Радіо Свобода

ATACMS, аеродром, Війна в Україні, Луганськ, Луганська область, Російська агресія
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