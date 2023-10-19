Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов

19 октября народные депутаты Украины в первом чтении проголосовали за запрет религиозных организаций, связанных со страной-оккупантом Российской Федерацией. Прежде всего, это касается Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект №8371 в первом чтении поддержали 267 парламентариев.

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Далее к законопроекту будут добавлять правки. Дата второго чтения пока неизвестна.

По фракциям:

Слуга Народа — 175;

ЕС — 26;

Батькивщина — 17;

Платформа за жизнь и мир — 1;

За будущее — 8;

Голос — 18;

Доверие — 12;

Восстановление Украины — 0.

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих центры влияния в России. Законопроект Кабмин внес в Верховную Раду 19 января 2023 года. В мае депутаты должны были его рассмотреть. Однако даже в сентябре председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте недостаточно голосов для запрета УПЦ.

Ранее сообщалось, что против митрополита Павла из УПЦ (МП), известного в народе как Паша Мерседес, открыли уголовное производство.

Напомним, что с начала полномасштабной войны было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 — митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

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