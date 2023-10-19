Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов

УПЦ Кохановська
Фото: УНИАН

19 октября народные депутаты Украины в первом чтении проголосовали за запрет религиозных организаций, связанных со страной-оккупантом Российской Федерацией. Прежде всего, это касается Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект №8371 в первом чтении поддержали 267 парламентариев.

Сейчас смотрят

Далее к законопроекту будут добавлять правки. Дата второго чтения пока неизвестна.

По фракциям:

  • Слуга Народа — 175;
  • ЕС — 26;
  • Батькивщина — 17;
  • Платформа за жизнь и мир — 1;
  • За будущее — 8;
  • Голос — 18;
  • Доверие — 12;
  • Восстановление Украины — 0.
Рада в первом чтении поддержала запрет УПЦ МП

Ярослав Железняк

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих центры влияния в России. Законопроект Кабмин внес в Верховную Раду 19 января 2023 года. В мае депутаты должны были его рассмотреть. Однако даже в сентябре председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте недостаточно голосов для запрета УПЦ.

Читайте также
УПЦ МП и другие: Рада может увеличить перечень оснований для прекращения деятельности религиозных организаций
Верховна Рада

Ранее сообщалось, что против митрополита Павла из УПЦ (МП), известного в народе как Паша Мерседес, открыли уголовное производство.

Напомним, что с начала полномасштабной войны было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 — митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

Читайте также
”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры
вірянка УПЦ МП

Верховна Рада, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2024 год
Верховна рада
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Федір Веніславський
УПЦ МП и другие: Рада может увеличить перечень оснований для прекращения деятельности религиозных организаций
Верховна Рада
Отмена отсрочки от призыва для студентов после 30 лет: в Раду внесли законопроект
шеврон ЗСУ
В Раде между Тищенко и Гончаренко возник конфликт: что произошло
Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Рада запустила процесс запрета УПЦ МП: в первом чтении проголосовало 267 депутатов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь