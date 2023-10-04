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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Продавали оружие и детскую порнографию: СБУ с начала войны разоблачила более 60 клириков УПЦ МП

Продавали оружие и детскую порнографию: СБУ с начала войны разоблачила более 60 клириков УПЦ МП
Фото: СБУ

По материалам СБУ, с начала полномасштабной войны было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 — митрополиты церкви.

Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору, сообщает СБУ.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств относительно публичной агитации к религиозной ненависти, а также продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

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В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборационистов удалось обменять на украинских бойцов, которые находились в плену оккупантов.

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года “сдавал” российским оккупантам участников движения сопротивления на территории громады. По “наводке” коллаборанта в рясе захватчики похищали потерпевших и заключали их в застенках российских пыточных.

Благодаря доказательной базе СБУ суд назначил ему 12 лет тюрьмы. В дальнейшем его, вместе с пленными российскими военными, удалось обменять на 63 украинских защитников.

Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ (МП), который после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для “избрания” руководства местной оккупационной администрации.

По материалам СБУ, он получил 7 лет лишения свободы, а затем его обменяли на украинских защитников, попавших в плен оккупантов.

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Кроме того, к 5 годам тюрьмы приговорен управляющий Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию некоторых регионов Украины.

— Вместе с этим, по инициативе СБУ прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них — митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма, — говорится в сообщении СБУ.

Также по материалам СБУ запрещен въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ, в том числе экс-митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

По разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны.

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