УПЦ МП и другие: Рада может увеличить перечень оснований для прекращения деятельности религиозных организаций
Народные депутаты предлагают ВРУ расширить перечень правовых оснований для прекращения деятельности религиозных организаций по решению суда.
Об этом говорится в законопроекте №10126 о внесении изменений в статью 16 закона О свободе совести и религиозных организациях, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Согласно документу, предлагается ввести новое положение. Оно будет предусматривать, что деятельность религиозной организации прекращается в судебном порядке, если ее уполномоченные лица осуждены за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.
Также это предусмотрено за совершение правонарушения по статьям 161, 258 — 258-6, 436 — 438, 442, 447 действующего Уголовного кодекса. Среди них:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или других признаков;
- террористический акт, публичные призывы или создание террористической группы, финансирование терроризма, пересечение границы Украины с этой целью;
- пропаганда войны, а также изготовление, распространение коммунистической, нацистской или иной символики.
Согласно действующему украинскому законодательству, в судебном порядке деятельность религиозной организации прекращается, в частности, в случае осуждения ее уполномоченных лиц за правонарушение против основ национальной безопасности, предусмотренного статьей 111-1 УК (Коллаборационная деятельность).
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