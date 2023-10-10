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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

УПЦ МП и другие: Рада может увеличить перечень оснований для прекращения деятельности религиозных организаций

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Народные депутаты предлагают ВРУ расширить перечень правовых оснований для прекращения деятельности религиозных организаций по решению суда.

Об этом говорится в законопроекте №10126 о внесении изменений в статью 16 закона О свободе совести и религиозных организациях, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, предлагается ввести новое положение. Оно будет предусматривать, что деятельность религиозной организации прекращается в судебном порядке, если ее уполномоченные лица осуждены за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

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Также это предусмотрено за совершение правонарушения по статьям 161, 258 — 258-6, 436 — 438, 442, 447 действующего Уголовного кодекса. Среди них:

  • нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или других признаков;
  • террористический акт, публичные призывы или создание террористической группы, финансирование терроризма, пересечение границы Украины с этой целью;
  • пропаганда войны, а также изготовление, распространение коммунистической, нацистской или иной символики.

Согласно действующему украинскому законодательству, в судебном порядке деятельность религиозной организации прекращается, в частности, в случае осуждения ее уполномоченных лиц за правонарушение против основ национальной безопасности, предусмотренного статьей 111-1 УК (Коллаборационная деятельность).

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УПЦ МП и другие: Рада может увеличить перечень оснований для прекращения деятельности религиозных организаций

Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Законопроект, Московський патріархат, Народный депутат, Релігія, тероризм, Церква
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