На северной границе Украины установлено 500 тыс. мин: Наев о возможных угрозах

В северной части Украины еще с июня 2022 года начали возводить систему оборонительных заграждений. В частности, там установили большое количество противотанковых мин после окончательного освобождения территории от российских оккупантов.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, там установили инженерные рубежи обороны, в частности, фортификационное оборудование и систему заграждений.

— На основных направлениях вероятного наступления противника с июня 2022 года до сих пор установлено более 500 тыс. противотанковых мин. Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз, — отметил Наев.

В частности, на северном направлении установили противотанковые минные поля и группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов, невзрывные заграждения и объекты транспортной инфраструктуры, мосты, дороги и прочее.

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По словам Наева, одновременно продолжаются работы над фортификационным оборудованием позиций силами местных органов властей. Украина создает условия, чтобы государственная граница в северной операционной зоне была полностью непроходимой для вражеских сил.

Командующий отметил, что там устанавливают дополнительные камеры наблюдения, а работа в этом направлении продолжается круглосуточно. Также там увеличивается количество мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Он обратил внимание, что оккупанты уменьшили количество своих самолетов на аэродромах Беларуси. В начале августа 2023 года большинство самолетов и вертолетов вернулись на российские аэродромы.

Сейчас на территории Беларуси остаются три боевых самолета Су-30СМ и два самолета-разведчика Су-24МР, которые участвуют в работе ПВО.

Источник : Укринформ

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