Проверка боеготовности войск в Беларуси: есть ли опасность для Украины

Последние военные учения в Беларуси, о которых объявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, пока не несут никаких угроз Украине.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

— Это на самом деле называется проверка готовности войск, о которой объявил самопровозглашенный президент Беларуси. Любая боевая активность врага у границ и в глубине оперативной всегда несет определенную опасность. Она может быть мгновенной, а также отложенной во времени. Подобные учения закладывают определенные механизмы для лучшего функционирования военной машины, — объяснил он.

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В то же время отметил, что Украина уже имеет опыт февраля 2022 года, поэтому такие движения в Беларуси не очень влияют на общее состояние боеготовности ВСУ.

По его словам, вблизи границы Беларуси с Украиной признаков создания ударных группировок врага не обнаружено.

3 октября в Беларуси объявили о проведении очередного этапа проверки боеготовности армии. В Минобороны отметили, что во время проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам в Минской и Витебской областях. Также предполагается привлечение авиации для поддержки действий Сухопутных войск.

С 1 сентября в Беларуси также проходят военные учения Боевое братство-2023, которые должны завершиться 6 сентября.

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