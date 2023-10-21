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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На північному кордоні України встановлено 500 тис. мін: Наєв про можливі загрози

На північному кордоні України встановлено 500 тис. мін: Наєв про можливі загрози
Фото: Генштаб ЗСУ

У північній частині України ще з червня 2022 року почали зводити систему оборонних загороджень. Зокрема, там встановили велику кількість протитанкових мін після остаточного звільнення території від російських окупантів.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, там встановили інженерні рубежі оборони, зокрема, фортифікаційне обладнання та систему загороджень.

– На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тис. протитанкових мін. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів, – зазначив Наєв.

Зокрема, на північному напрямку встановили протитанкові мінні поля та групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів, невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, мости, дороги та інше.

Зараз дивляться

За словами Наєва, водночас тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади. Україна створює умови, щоб державний кордон у північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил.

Командувач наголосив, що там встановлюють додаткові камери спостереження, а робота в цьому напрямі триває цілодобово. Також там збільшується кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Він звернув увагу, що окупанти зменшили кількість своїх літаків на аеродромах Білорусі. На початку серпня 2023 року більшість літаків і вертольотів повернулися до російських аеродромів.

Зараз на території Білорусі залишаються три бойових літаки Су-30СМ та два літаки-розвідники Су-24МР, які беруть участь у роботі ППО.

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Джерело: Укрінформ
Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, ЗСУ, Сергій Наєв, Україна-Білорусь, українські військові
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