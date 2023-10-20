Просто поплыли 150 км в море: офицер ГУР рассказал, как освобождали “вышки Бойко”

Офицер спецподразделения Артан Главного управления разведки (ГУР) Минобороны рассказал об операциях по освобождению острова Змеиный и захвата “вышек Бойко”.

Офицер с позывным Нацик (потому что в свое время служил в Нацгвардии) заявил, вернуть “вышки Бойко” под контроль Украины удалось именно благодаря отваге ребят из спецподразделения, которые просто сели в лодки и поплыли за 100-150 км в открытое море.

По словам офицера ГУР, наши бойцы просто поплыли в море и заняли эти вышки. И эта операция была успешной во взаимодействии с другими Силами обороны. Так, у военно-морских сил есть ракеты Нептун, есть много и у СБУ, и у других наших смежных департаментов.

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Фото: ГУР

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