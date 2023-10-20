Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”
Офіцер спецпідрозділу Артан Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони розповів про операції зі звільнення острова Зміїний та захоплення “вишок Бойка”.
Офіцер із позивним Нацик (бо свого часу служив у Нацгвардії) заявив, повернути “вишки Бойка” під контроль України вдалося саме завдяки відвазі хлопців зі спецпідрозділу, які просто сіли в човни та попливли за 100-150 км у відкрите море.
За словами офіцера ГУР, наші бійці просто попливли у море та зайняли ці вишки. І ця операція була успішною у взаємодії з іншими Силами оборони. Так, у військово-морських сил є ракети Нептун, є багато і в СБУ, і в інших наших суміжних департаментів.
У Головного управління розвідки є надводні, повітряні та ударні дрони, тобто є всі можливості, щоб завдавати ударів. Тепер російські окупанти бояться виводити у море великі кораблі.
– Таким чином зайняття нами деяких ключових об’єктів змусило супротивника не виходити кораблями з гавані, навіть не відпливати від Криму, – наголосив офіцер Нацик.
За його словами, із цієї спецоперації бійцям вдалося повернутися цілими назад. Були декілька груп, приблизно до сорока-п’ятидесяти людей. До речі, на одній з вишок знайшли російські технічні засоби виявлення, які окупанти не встигли забрати.
Щодо острова Зміїний, то у його звільненні брав участь підрозділ Артан і бійці з батальйону Шаман.
Вороги на острові добре закріпилися та боролися, тож нашим довелося на деякий час відійти звідти.
Згодом знову постало питання контролю над Чорним морем, а без Зміїного це було неможливо, адже там треба зберігати певні засоби чи матеріали.
– Через це ми заходили на острів Зміїний, зайняли його, бо на той момент противника там не було. Але він постійно літає, постійно скидає туди авіабомби, – розповів офіцер із позивним Нацик.
За словами офіцера ГУР, зараз окупанти запускають по острову ракети десь за 30-50 кілометрів.
11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які перебували під окупацією РФ із 2015 року.
Фото: ГУР
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