Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”

вишки Бойка

Офіцер спецпідрозділу Артан Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони розповів про операції зі звільнення острова Зміїний та захоплення “вишок Бойка”.

Офіцер із позивним Нацик (бо свого часу служив у Нацгвардії) заявив, повернути “вишки Бойка” під контроль України вдалося саме завдяки відвазі хлопців зі спецпідрозділу, які просто сіли в човни та попливли за 100-150 км у відкрите море.

За словами офіцера ГУР, наші бійці просто попливли у море та зайняли ці вишки. І ця операція була успішною у взаємодії з іншими Силами оборони. Так, у військово-морських сил є ракети Нептун, є багато і в СБУ, і в інших наших суміжних департаментів.

Зараз дивляться

У Головного управління розвідки є надводні, повітряні та ударні дрони, тобто є всі можливості, щоб завдавати ударів. Тепер російські окупанти бояться виводити у море великі кораблі.

– Таким чином зайняття нами деяких ключових об’єктів змусило супротивника не виходити кораблями з гавані, навіть не відпливати від Криму, – наголосив офіцер Нацик.

За його словами, із цієї спецоперації бійцям вдалося повернутися цілими назад. Були декілька груп, приблизно до сорока-п’ятидесяти людей. До речі, на одній з вишок знайшли російські технічні засоби виявлення, які окупанти не встигли забрати.

Читайте також
ВМС про повернення “вишок Бойка”: У цю зону понад рік боялися заходити кораблі РФ
Вишки Бойка - операція ГУР

Щодо острова Зміїний, то у його звільненні брав участь підрозділ Артан і бійці з батальйону Шаман.

Вороги на острові добре закріпилися та боролися, тож нашим довелося на деякий час відійти звідти.

Згодом знову постало питання контролю над Чорним морем, а без Зміїного це було неможливо, адже там треба зберігати певні засоби чи матеріали.

– Через це ми заходили на острів Зміїний, зайняли його, бо на той момент противника там не було. Але він постійно літає, постійно скидає туди авіабомби, – розповів офіцер із позивним Нацик.

За словами офіцера ГУР, зараз окупанти запускають по острову ракети десь за 30-50 кілометрів.

Читайте також
Уже третя атака за місяць: РФ скинула дві авіабомби на Зміїний
Вибух

11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які перебували під окупацією РФ із 2015 року.

Фото: ГУР

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, ГУР, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Прийшла повістка, але є бронь: що робити та чи потрібно йти до ТЦК
повістки мобілізація
Саме вантажили награбоване в авто: у Мелітополі партизани підірвали окупантів
Підрив окупантів у Мелітополі 20 жовтня 2023
Третя світова війна почалася у 2008 році, а зараз перейшла в гарячу фазу – Данілов
Олексій Данілов
Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ після ударів по аеродромах у Бердянську й Луганську
російські військові
РФ хоче заморозити війну, яку не може виграти, Захід має подвоїти зусилля – глава Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гаряче зведення Генштабу | Наземна операція в Газі відкладається? | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”
Масована атака на Херсонщину | Залужний в Авдіївці | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”
Історичне звернення Байдена до американців | Репортаж з передової | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”
Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Просто попливли 150 км у море: офіцер ГУР розповів, як звільняли “вишки Бойка”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь