ВМС о возвращении “вышек Бойко”: В эту зону больше года боялись заходить корабли РФ

Военно-морские силы ВСУ более года контролируют ту часть акватории Черного моря, где находятся “вышки Бойко”. Речь идет об огневом контроле со стороны береговых ракетно-артиллерийских войск.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, оккупанты понимают, что появляться в той зоне для них смертельно опасно. Военные корабли РФ перестали заходить туда после затопления судна Василий Бех в июне 2022 года.

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– Был у них корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. После этого (его затопления, – Ред.) они сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия, – отметил Плетенчук.

Однако нельзя было исключать, что в эту зону может зайти российская диверсионная группа на маломерных лодках, чтобы доставить личный состав.

Поэтому операция ГУР по взятию под контроль “вышек Бойко” была достаточно рискованной. Самое сложное было доплыть до платформ на резиновых лодках.

– Добраться на такое расстояние, на резиновых лодках – это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми ГУРовцы и являются, — заявил Плетенчук.

Он подчеркнул, что спецназовцы рисковали жизнью. Поскольку, кроме угрозы высадки диверсантов РФ на “вышки Бойко”, существовала и угроза с воздуха из-за присутствия там российских самолетов.

– Эту зону, несмотря на то, что мы ее освободили от присутствия российских военных кораблей, все равно условно можно считать “серой”. Потому что российская авиация там находится постоянно, пока что. Она ведет разведку и даже периодически наносит огневое поражение. Эту проблему также нужно решать, – добавил спикер.

11 сентября стало известно, что Украина вернула под контроль “вышки Бойко”, находившиеся под оккупацией РФ с 2015 года. Спецоперацию провели подразделения ГУР.

“Вышки Бойко” – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы в Черном море, недалеко от берегов временно оккупированного Крыма.

Во время операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским самолетом Су-30. Вражеский истребитель получил поражение и отступил.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Источник : Радио Свобода

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