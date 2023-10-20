Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях жилье

Граждане Украины будут иметь возможность получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская на конференции Региональное измерение плана Украины в Киеве.

По ее словам, правительство Украины разработало сложное техническое решение, чтобы убедиться в повреждении дома без присутствия людей. Это даст возможность получить подтверждение на месте, чтобы не подвергать украинцев военной опасности.

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Сертификат, которые получат в случае потери жилья в разрушенном доме, граждане смогут использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины. Если частный дом полностью уничтожен — тогда восстановить или построить на освобожденной или неоккупированной земле.

В Украине весной начала действовать государственная программа єВідновлення, в рамках которой владельцы поврежденного жилья начали получать компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт.

Летом в мобильном приложении Дія начали прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье. Сейчас правительство формирует сертификаты, которые украинцы смогут использовать с ноября.

По этой программе с начала 2024 года начнутся выплаты компенсации людям, которые сделали ремонт разрушенного жилья за свой счет.

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