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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях жилье

Гроші, виплати, гривня, гривні
Фото: Pixabay

Граждане Украины будут иметь возможность получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях.

Об этом заявила заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская на конференции Региональное измерение плана Украины в Киеве.

По ее словам, правительство Украины разработало сложное техническое решение, чтобы убедиться в повреждении дома без присутствия людей. Это даст возможность получить подтверждение на месте, чтобы не подвергать украинцев военной опасности.

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Сертификат, которые получат в случае потери жилья в разрушенном доме, граждане смогут использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины. Если частный дом полностью уничтожен — тогда восстановить или построить на освобожденной или неоккупированной земле.

В Украине весной начала действовать государственная программа єВідновлення, в рамках которой владельцы поврежденного жилья начали получать компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт.

Летом в мобильном приложении Дія начали прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье. Сейчас правительство формирует сертификаты, которые украинцы смогут использовать с ноября.

По этой программе с начала 2024 года начнутся выплаты компенсации людям, которые сделали ремонт разрушенного жилья за свой счет.

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Война в Украине, Деньги, житло, Житло в Україні, Українці
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