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Илья Нежигай, редактор ленты

Россияне роют тоннели и используют роботизированные машины под Авдеевкой — спикер 110-й ОМБр

ЗСУ на фронті

Россияне пытаются подготовить неожиданный удар по украинским Вооруженным силам в районе Авдеевки (Донецкая область), поскольку роют тоннели в районе Авдеевки.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь.

По его словам, оккупантов, которые роют эти тоннели, заметили сразу на нескольких участках, тем самым выяснили их намерения.

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— Они начали применять такую тактику — рыть тоннели. То есть роют тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, во-вторых, чтобы где-то неожиданно вынырнуть ближе к нам, — говорит Антон Коцуконь.

Представитель 110-й ОМБр говорит, что разведка ВСУ также фиксирует использование оккупантами роботизированных транспортных средств, которые имеют дистанционное управление. Благодаря этим средствам враг, в частности, подвозит себе боекомплект.

— Это довольно большие машинки, которые могут брать на себя нормальный вес, — сказал он.

Отдельно Коцуконь добавляет, что со стороны оккупантов не исчезают попытки окружить Авдеевку, пренебрегая тем, что они имеют значительные потери.

Перед этим представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что активность оккупантов в районе Авдеевки несколько снизилась, однако оккупанты не оставляют попыток атаковать, идут бои.

Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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