Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр

ЗСУ на фронті

Росіяни намагаються підготувати несподіваний удар по українських Збройних силах в районі Авдіївки (Донецька область), оскільки риють тунелі в районі Авдіївки.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

За його словами, окупантів, які риють ці тунелі, помітили одразу на декількох ділянках, тим самим з’ясували їх наміри.

Зараз дивляться

– Вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Тобто риють тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, по-друге, щоб десь несподівано виринути ближче до нас, – каже Антон Коцуконь.

Речник 110-ї ОМБр каже, що розвідка ЗСУ також фіксує використання окупантами роботизованих транспортних засобів, які мають дистанційне управління. Завдяки цим засобам ворог, зокрема, підвозить собі боєкомплект.

– Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу, – сказав він.

Окремо Коцуконь додає, що з боку окупантів не зникають спроби оточити Авдіївку, нехтуючи тим, що вони мають значні втрати.

Перед цим речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що активність окупантів у районі Авдіївки дещо знизилася, проте окупанти не полишають спроб атакувати, точаться бої.

Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знищено ще 11 танків, 26 ББМ, двоє окупантів у полоні: Тарнавський про втрати РФ за добу
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Рамштайн-17: у Міноборони сказали, коли наступне засідання
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Російські діаманти і не тільки: що може потрапити до 12-го пакета санкцій проти РФ
санкції
Атакували артилерією та дронами: РФ вбила чоловіка на Дніпропетровщині
Обстріл Нікопольського району 21 жовтня 2023
Умєров у розмові з Остіном: ATACMS мають великий вплив на поле бою в Україні
Рустем Умєров та Ллойд Остін

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь