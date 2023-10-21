Росіяни риють тунелі та використовують роботизовані машини під Авдіївкою – спікер 110-ї ОМБр

Росіяни намагаються підготувати несподіваний удар по українських Збройних силах в районі Авдіївки (Донецька область), оскільки риють тунелі в районі Авдіївки.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

За його словами, окупантів, які риють ці тунелі, помітили одразу на декількох ділянках, тим самим з’ясували їх наміри.

Зараз дивляться

– Вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Тобто риють тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, по-друге, щоб десь несподівано виринути ближче до нас, – каже Антон Коцуконь.

Речник 110-ї ОМБр каже, що розвідка ЗСУ також фіксує використання окупантами роботизованих транспортних засобів, які мають дистанційне управління. Завдяки цим засобам ворог, зокрема, підвозить собі боєкомплект.

– Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу, – сказав він.

Окремо Коцуконь додає, що з боку окупантів не зникають спроби оточити Авдіївку, нехтуючи тим, що вони мають значні втрати.

Перед цим речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що активність окупантів у районі Авдіївки дещо знизилася, проте окупанти не полишають спроб атакувати, точаться бої.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.