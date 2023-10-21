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Юлия Соколова, редактор ленты

Бои возле Авдеевки: оккупанты несколько снизили активность, но продолжают атаковать

Місто Авдіївка
Фото: УНИАН

Активность оккупационных войск РФ в районе Авдеевки (Донецкая область) несколько снизилась, однако оккупанты не оставляют попыток атаковать, бои продолжаются.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

– На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед… Наши воины там стойко держат оборону, – подчеркнул Штупун.

Он уточнил, что агрессор не оставляет попыток атаковать Авдеевку и несет там значительные потери. По словам Штупуна, “три четверти потерь врага” фиксируют именно на Авдеевском направлении.

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Всего на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара.

– Большинство из них – это КАБы (управляемые авиабомбы, – Ред.), и они именно на Авдеевском направлении, – добавил Штупун.

Он отметил, что наши ракетчики и зенитчики “несколько проредили фронтовую тактическую авиацию РФ”, уничтожив штурмовики Су-25 и вертолеты. Именно поэтому враг сейчас примерно на 80% атакует КАБами, запуская бомбы с самолетов Су-35 и Су-34.

В целом на Таврическом направлении за минувшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Войска РФ совершили 685 артобстрелов.

Силы обороны Украины уничтожили 11 российских танков и 29 боевых бронированных машин (около 80% из этого в Донецкой области).

За прошедшие сутки безуспешными были наступательные действия войск РФ в районах Новокалинового, Степового, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки. Там отражены около 20 атак.

Украинские защитники отразили атаки врага и на Шахтерском и Запорожском направлениях. Возле села Роботино оккупанты пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

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Активизация оккупантов на Авдеевском направлении

В течение последних недель войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки, применяя тактику так называемых мясных штурмов.

Они продолжают атаковать, несмотря на огромные потери, и перебросили туда дополнительные подразделения.

Помимо попыток окружить город, оккупанты также постоянно обстреливают Авдеевку.

Как объяснил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, РФ установила очередной дедлайн для полного захвата Донецкой области. Это 31 декабря 2023 года. Именно поэтому путинские войска штурмуют Авдеевку, поскольку город имеет стратегическое расположение.

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Окупаційні війська РФ

Авдеевка, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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