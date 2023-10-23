РФ использует боевых дельфинов для защиты флота в Крыму: на что способны и какие у них задачи

Украинские спецоперации стали настолько частыми, что российское командование решилось на отчаянный шаг. В бухте Донузлав заметили нестандартных воинов — тренированных дельфинов.

Мало кто знает о тайном морском отряде особого назначения. Его задача — прикрытие от диверсий военных кораблей и поиск подводных мин.

Что же делает дельфинов такими уникальными? Журналисты Факты недели отправились в Одесский дельфинарий, чтобы разобраться.

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Водные млекопитающие невероятно сильные. Трехметровые великаны способны перевозить внушительный груз. Мощный хвост и уникальная форма тела позволяют развивать невероятную скорость.

Коммуникационные возможности этих морских животных просто невероятны — они не только выполняют команды, но и общаются. Все — благодаря уникальному мозгу. Он больше человеческого и способен воспринимать больше.

Эхолокация позволяет дельфинам обнаруживать предметы на расстоянии до 100 м. Водолаза животное засечет втрое дальше, а вот другого дельфина услышит за 10 км.

Соревноваться с США в подготовке боевых дельфинов в свое время могла только одна страна — СССР. В Бухте Казачьей близ Севастополя в 1960-х здесь создали центр по подготовке боевых дельфинов. Под водой они легко могли нейтрализовать корабли противника.

Севастополь выбрали не случайно для тренировочного центра. Рядом, в балаклавской бухте, была сверхсекретная база по ремонту подводных лодок. Во времена холодной войны туда заходили подводные атомоходы. Там они были защищены от бомб. Но не от диверсантов, поэтому акваторию тщательно патрулировали, в частности, дельфины.

С распадом СССР дельфинарий с боевыми животными отошел Украине. Но тренировки там возобновились только в 2012 году, а после аннексии Крыма россиянами животные просто погибли.

Известно, что дельфины тогда просто отказывались есть. Дельфины были привязаны к тренерам, которые выехали из Крыма после российской оккупации.

Однако оккупанты завезли новых животных и возобновили тренировки, рассчитывая, что дельфины защитят корабли Черноморского флота РФ возле берегов Крыма. Но слом в Черном море в пользу Украины уже произошел, поэтому флот Кремля обречен на уничтожение.

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