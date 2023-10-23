РФ використовує бойових дельфінів для захисту флоту в Криму: на що здатні та які в них завдання

Українські спецоперації стали настільки частими, що російське командування наважилось на відчайдушний крок. У бухті Донузлав помітили нестандартних воїнів – тренованих дельфінів.

Мало хто знає про таємний морський загін особливого призначення. Його завдання – прикриття від диверсій військових кораблів і пошук підводних мін.

Що ж робить дельфінів такими унікальними? Журналісти Факти тижня відправилися в Одеський дельфінарій, щоб розібратися.

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Водні ссавці неймовірно сильні. Трьохметрові велетні здатні перевозити значний вантаж. Потужний хвіст і унікальна форма тіла дозволяють розвивати неймовірну швидкість.

Комунікаційні можливості цих морських тварин просто неймовірні – вони не лише виконують команди, а й спілкуються. Усе – завдяки унікальному мозку. Він більший за людський і здатен сприймати більше.

Ехолокація дозволяє дельфінам виявляти предмети на відстані до 100 м. Водолаза тварина засіче втричі далі, а от іншого дельфіна почує за 10 км.

Змагатися зі США в підготовці бойових дельфінів свого часу могла лише одна країна – СРСР. У Бухті Козачій поблизу Севастополя у 1960-х тут створили центр з підготовки бойових дельфінів. Під водою вони легко могли нейтралізовувати кораблі противника.

Севастополь обрали не випадково для тренувального центру. Поряд, у балаклавській бухті, була надсекретна база з ремонту підводних човнів. У часи холодної війни туди заходили підводні атомоходи. Там вони були захищені від бомб. Але не від диверсантів, тому акваторію ретельно патрулювали, зокрема, дельфіни.

З розпадом СРСР дельфінарій з бойовими тваринами відійшов Україні. Але тренування там відновилися лише у 2012 році, а після анексії Криму росіянами тварини просто загинули.

Відомо, що дельфіни тоді просто відмовлялися їсти. Дельфіни були прив’язані до тренерів, які виїхали з Криму після російської окупації.

Однак окупанти завезли нових тварин і відновили тренування, розраховуючи, що дельфіни захистять кораблі Чорноморського флоту РФ біля берегів Криму. Але злам у Чорному морі на користь України вже стався, тому флот Кремля приречений на знищення.

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