РФ увеличивает присутствие боевых дельфинов для защиты своего флота в Севастополе – британская разведка

Войска РФ в последнее время усиливают защиту базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе, привлекая к охране большее количество так называемых боевых дельфинов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По данным ведомства, с лета 2022 года Россия начала инвестировать значительные средства в усиление безопасности базы своего флота в оккупированном Севастополе.

Речь идет об установке не менее четырех слоев сеток и боновых заграждений на входе в гавань. А в последние недели эта защита, вероятно, была усилена за счет большего количества специально обученных морских млекопитающих.

На спутниковых снимках можно заметить, что количество плавучих загонов для дельфинов в гавани почти удвоилось. По мнению разведки, там, скорее всего, обитают дельфины-афалины.

В сообщении отмечается, что российские войска обычно используют тренированных животных для разных задач.

В Арктике же российский флот использует для своих целей белуг и тюленей.

Специально обученные морские млекопитающие, такие как дельфины или тюлени, могут производить поиск подводных объектов, сбор данных с помощью установленных на них приборов, оказывать помощь во время подводных работ. Их используют и для противодействия подводным диверсиям, для защиты кораблей в бухтах и на рейдах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 June 2023.

