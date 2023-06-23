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Юлия Соколова, редактор ленты

РФ увеличивает присутствие боевых дельфинов для защиты своего флота в Севастополе – британская разведка

дельфін
Фото: Unsplash

Войска РФ в последнее время усиливают защиту базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе, привлекая к охране большее количество так называемых боевых дельфинов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По данным ведомства, с лета 2022 года Россия начала инвестировать значительные средства в усиление безопасности базы своего флота в оккупированном Севастополе.

Речь идет об установке не менее четырех слоев сеток и боновых заграждений на входе в гавань. А в последние недели эта защита, вероятно, была усилена за счет большего количества специально обученных морских млекопитающих.

На спутниковых снимках можно заметить, что количество плавучих загонов для дельфинов в гавани почти удвоилось. По мнению разведки, там, скорее всего, обитают дельфины-афалины.

Захист бухти в окупованому Севастополі

Фото: Ministry of Defence

В сообщении отмечается, что российские войска обычно используют тренированных животных для разных задач.

– Те, которые размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия водолазам противника, — подчеркнули в разведке.

В Арктике же российский флот использует для своих целей белуг и тюленей.

Специально обученные морские млекопитающие, такие как дельфины или тюлени, могут производить поиск подводных объектов, сбор данных с помощью установленных на них приборов, оказывать помощь во время подводных работ. Их используют и для противодействия подводным диверсиям, для защиты кораблей в бухтах и на рейдах.

Недавно в СМИ появлялась информация, что Россия, вероятно, удвоила количество боевых дельфинов, привлеченных к защите военно-морской базы в оккупированном Севастополе. Причиной может быть страх оккупантов перед атаками спецподразделений Украины.

Дельфины являются частью многоуровневой обороны Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, вместе с кораблями спецназначения, вертолетами и катерами.

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Кораблі РФ

Война в Украине, Дельфін, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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