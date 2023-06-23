РФ увеличивает присутствие боевых дельфинов для защиты своего флота в Севастополе – британская разведка
Войска РФ в последнее время усиливают защиту базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе, привлекая к охране большее количество так называемых боевых дельфинов.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По данным ведомства, с лета 2022 года Россия начала инвестировать значительные средства в усиление безопасности базы своего флота в оккупированном Севастополе.
Речь идет об установке не менее четырех слоев сеток и боновых заграждений на входе в гавань. А в последние недели эта защита, вероятно, была усилена за счет большего количества специально обученных морских млекопитающих.
На спутниковых снимках можно заметить, что количество плавучих загонов для дельфинов в гавани почти удвоилось. По мнению разведки, там, скорее всего, обитают дельфины-афалины.
В сообщении отмечается, что российские войска обычно используют тренированных животных для разных задач.
– Те, которые размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия водолазам противника, — подчеркнули в разведке.
В Арктике же российский флот использует для своих целей белуг и тюленей.
Специально обученные морские млекопитающие, такие как дельфины или тюлени, могут производить поиск подводных объектов, сбор данных с помощью установленных на них приборов, оказывать помощь во время подводных работ. Их используют и для противодействия подводным диверсиям, для защиты кораблей в бухтах и на рейдах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 June 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 23, 2023
Недавно в СМИ появлялась информация, что Россия, вероятно, удвоила количество боевых дельфинов, привлеченных к защите военно-морской базы в оккупированном Севастополе. Причиной может быть страх оккупантов перед атаками спецподразделений Украины.
Дельфины являются частью многоуровневой обороны Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, вместе с кораблями спецназначения, вертолетами и катерами.
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