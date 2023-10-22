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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили российский комплекс Зоопарк за $10 млн

РЛС Зоопарк

Украинские Силы обороны уничтожили российский РЛС (радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы) Зоопарк, стоимость которого более 10 млн долларов.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, общие потери россиян за сутки составили 615 человек. Также уничтожено 34 единицы военной техники, в частности, шесть танков, семь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, 9 дронов, пять единиц автомобильной и специальной техники.

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— Из ценного — уничтожен российский РЛС Зоопарк, который стоит более 10 млн долларов. Также за последние трое суток более 10 оккупантов сдались в плен, — рассказал Александр Штупун.

Российский враг продолжает атаковать. За минувшие сутки нанес 23 авиационных удара, в том числе ночью срывал управляемые авиабомбы, терроризировал жителей Авдеевки и окрестностей. Кроме того, оккупанты более тысячи раз били из артиллерии — это вдвое больше, чем днем ранее.

Без успеха были атаки врага в районах населенного пункта Керамик, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского. Отбито более 15 атак россиян.

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Фото: wikipedia.org

Авдеевка, Армия России, Война в Украине
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