ВСУ на Таврическом направлении уничтожили российский комплекс Зоопарк за $10 млн
Украинские Силы обороны уничтожили российский РЛС (радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы) Зоопарк, стоимость которого более 10 млн долларов.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Таврического направления Александр Штупун.
По его словам, общие потери россиян за сутки составили 615 человек. Также уничтожено 34 единицы военной техники, в частности, шесть танков, семь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, 9 дронов, пять единиц автомобильной и специальной техники.
— Из ценного — уничтожен российский РЛС Зоопарк, который стоит более 10 млн долларов. Также за последние трое суток более 10 оккупантов сдались в плен, — рассказал Александр Штупун.
Российский враг продолжает атаковать. За минувшие сутки нанес 23 авиационных удара, в том числе ночью срывал управляемые авиабомбы, терроризировал жителей Авдеевки и окрестностей. Кроме того, оккупанты более тысячи раз били из артиллерии — это вдвое больше, чем днем ранее.
Без успеха были атаки врага в районах населенного пункта Керамик, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского. Отбито более 15 атак россиян.
Фото: wikipedia.org
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