ЗСУ на Таврійського напрямку знищили російський комплекс Зоопарк за $10 млн

Українські Сили оборони знищили російський РЛС (радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби) Зоопарк, вартість якого понад 10 млн доларів.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, загальні втрати росіян за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки, зокрема, шість танків, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, 9 дронів, п’ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

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– З цінного – знищено російський РЛС Зоопарк, який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні три доби понад 10 окупантів здалися в полон, – розповів Олександр Штупун.

Російський ворог продовжує атакувати. За минулу добу завдав 23 авіаційних удари, зокрема вночі скидав керовані авіабомби, тероризував жителів Авдіївки та околиць. Крім того, окупанти понад тисячу разів гатили з артилерії – це вдвічі більше, ніж днем раніше.

Без успіху були атаки ворога в районах населеного пункту Керамік, Авдіївки, Степового, Тоненького і Первомайського. Відбито понад 15 атак росіян. Наші ракетні війська за добу виконали близько півтори тисячі вогневих завдань.

Фото: wikipedia.org

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