Бои за Авдеевку увеличили потери россиян на 90% — британская разведка
Потери россиян из-за атак на Авдеевку выросли до 90%.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
С февраля 2022 года Россия значительно увеличила численность своих сил на территории Украины за счет вербовки и частичной мобилизации осенью 2022 года.
Именно благодаря численности личного состава Россия имеет возможность удерживать оккупированные территории, так и проводить наступательные операции, не жалея ресурсов.
В разведке отмечают, что с начала масштабной войны Россия понесла 150-190 тыс. постоянных потерь (убитыми и ранеными), а общее число раненых, которые после лечения могут вернуться на поле боя составляет 240-290 тыс. человек. В это число не входят группировка боевиков Вагнера, воевавшая в Бахмуте.
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук