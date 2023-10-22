Бои за Авдеевку увеличили потери россиян на 90% — британская разведка

Потери россиян из-за атак на Авдеевку выросли до 90%.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

С февраля 2022 года Россия значительно увеличила численность своих сил на территории Украины за счет вербовки и частичной мобилизации осенью 2022 года.

Сейчас смотрят

Именно благодаря численности личного состава Россия имеет возможность удерживать оккупированные территории, так и проводить наступательные операции, не жалея ресурсов.

В разведке отмечают, что с начала масштабной войны Россия понесла 150-190 тыс. постоянных потерь (убитыми и ранеными), а общее число раненых, которые после лечения могут вернуться на поле боя составляет 240-290 тыс. человек. В это число не входят группировка боевиков Вагнера, воевавшая в Бахмуте.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.