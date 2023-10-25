ISW: Россияне заявляют об успехах ВСУ на левом берегу Днепра
Украинские военные якобы высадились возле Подстепного и удерживают участок дороги, соединяющей Пойму, Казачьи Лагеря и Крынки, что на левом берегу Херсонской области.
Об этом в своей сводке, изучив заявления российских блогеров, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Российские блогеры уверяют, пишут в ISW, что украинские военные перебросили резервы на острова в дельте Днепра и пытаются добраться до Поймы и Песчановки.
– Украинская сторона продолжает переправлять на лодках небольшие группы военных в разных местах реки Днепр, – цитируют российских блогеров американские аналитики.
Россияне активно пишут, что украинские силы удерживают некоторые позиции в Крынках и продолжают ограниченные атаки на восточном (левом) берегу реки Днепр.
Распространяют в РФ также информацию, что Вооруженные силы Украины удерживают позиции возле Антоновского шоссе, а также регулярно атакуют возле автомобильного и железнодорожного мостов.
Что говорят в Украине
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк еще 21 октября, когда впервые появилась информация об удержании ВСУ позиций в Крынках, отмечала, что заявления аналитиков – это их предположение и видение возможного развития событий.
– Надо понимать, что если мы говорим о боевых действиях, то лучше других с ситуацией осведомлены военные, которые непосредственно вовлечены в мероприятия, – отметила в комментарии во время эфира телемарафона Єдині новини Наталья Гуменюк.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга напоминает: боевая работа Сил обороны направлена на уничтожение вражеского потенциала. И не вся эта работа может быть публичной и заслуживает информационного распространения в тот момент, когда осуществляется.
К тому же, добавляет Наталья Гуменюк, россияне часто используют информационное пространство для оправдания своих преступлений.
В частности, они ищут повод объяснить, почему бомбят правый берег Днепра.
Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.