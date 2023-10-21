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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ удерживают позиции в 2 км от левого берега Днепра – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные удерживают позиции на восточном берегу Днепра в районе Крынок Херсонской области.

ВСУ удерживают позиции в 2 км от левого берега Днепра – ISW

О продвижении Вооруженных сил Украины на северо-восток этого села на Херсонщине (27 км восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр) со ссылкой на обнародованные 19 октября геолокационные кадры сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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По данным ISW, 20 октября украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и установили подтвержденное присутствие в этом населенном пункте.

Никакого другого визуального подтверждения того, что украинские силы удерживают позиции в других населенных пунктах на восточном берегу, кроме Кринок, ISW не наблюдала.

ВСУ удерживают позиции в 2 км от левого берега Днепра – ISW

Что известно о боеспособности армии РФ в Херсонской области

Американские аналитики заметили, что и украинские, и российские источники указывают на то, что подразделения РФ на восточном берегу Херсонской области менее боеспособны, чем на других участках фронта.

Один из украинских военных обозревателей заявил, что Днепровская группировка армии РФ состоит преимущественно из подразделений 49 общевойсковой армии и, вероятно, элементов новосозданной 18 общевойсковой армии.

49 общевойсковую армию развернули на восточном берегу Херсонской области после отступления с западного берега Днепра.

К тому же части 205 мотострелкового полка 49 общевойсковой армии понесли значительные потери.

18 общевойсковую армию, согласно августовским сообщениям британской разведки, РФ формировала из подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, поэтому маловероятно, что речь идет о свежих силах.

Американские аналитики сравнивают развертывание 18 общевойсковой армии в Херсонской области с поспешным развертыванием новой 25 общевойсковой армии на Купянском и Лиманском направлениях в начале сентября 2023 года.

Поэтому, вероятно, 18 общевойсковая армия сталкивается с такими же проблемами, что и 25-я.

Речь идет, в частности, о нехватке личного состава, техники и должного обучения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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