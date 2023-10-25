Сбросили взрывчатку с дрона: РФ атаковала одно из предприятий Херсона
Утром 25 октября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона.
Обновлено в 12:19. Попали оккупанты по территории одного из предприятий.
– Свидетели говорят, что взрывчатку могли сбросить с дрона, – отмечает руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.
Напомним, что обстреливать Днепровский район Херсона россияне начали после девяти утра.
Обстрел Херсонщины
С шести утра 24 октября до шести утра 25 октября российские войска атаковали Херсонскую область корректируемыми авиабомбами, беспилотниками и ракетами.
После 22:00 24 октября россияне выпустили 13 КАБов (в общей сложности в течение суток – 35, – Ред.). На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами могут быть люди.
Кроме того, добавляет руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, по региону россияне нанесли ракетный удар и атаковали ударным беспилотником Shahed-136/131.
Масштабы разрушений уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Роман Мрочко, Александр Прокудин