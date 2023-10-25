Утром 25 октября российские войска ударили по Днепровскому району Херсона.

Обновлено в 12:19. Попали оккупанты по территории одного из предприятий.

– Свидетели говорят, что взрывчатку могли сбросить с дрона, – отмечает руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.

Напомним, что обстреливать Днепровский район Херсона россияне начали после девяти утра.

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Обстрел Херсонщины

С шести утра 24 октября до шести утра 25 октября российские войска атаковали Херсонскую область корректируемыми авиабомбами, беспилотниками и ракетами.

После 22:00 24 октября россияне выпустили 13 КАБов (в общей сложности в течение суток – 35, – Ред.). На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами могут быть люди.

Кроме того, добавляет руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, по региону россияне нанесли ракетный удар и атаковали ударным беспилотником Shahed-136/131.

Масштабы разрушений уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Роман Мрочко, Александр Прокудин

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