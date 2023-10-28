Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине

Обещание нового словацкого правительства прекратить военную помощь Украине должно касаться только военных поставок, а не коммерческих продаж.

С таким заявлением выступил спикер парламента и лидер второй по величине правящей партии Словакии Петер Пеллегрини.

В четверг и пятницу премьер-министр Роберт Фицо принял участие в двухдневном саммите Европейского Союза, где заявил, что Словакия прекратит военную поддержку соседней Украины, но при этом будет оказывать гуманитарную помощь.

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Фицо победил на выборах в прошлом месяце, включив в свой манифест обещание прекратить военную помощь Украине. На этой неделе он в четвертый раз был назначен премьер-министром, возглавив трехпартийное правительство.

Комментируя это сообщение в пятницу, Пеллегрини, лидер левоцентристской партии Хлас, как сообщается, высказался за то, чтобы разрешить продолжать выполнять заказы, сделанные на коммерческой основе.

— Если кто-то заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности, — цитирует его слова Dennik N.

Оборонная промышленность Словакии, как и других стран центральной и восточной Европы, переживает подъем на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Германия, Дания и Норвегия год назад заявили о намерении приобрести для Украины 16 самоходных артиллерийских гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Компания Dennik N сообщила, что первая из них была поставлена в августе.

В преддверии саммита Фицо заявил в парламентском комитете, что не видит военного решения конфликта, и сказал, что армейские запасы исчерпаны, и армии необходимо сосредоточиться на собственных запасах.

Источник : Reuters

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