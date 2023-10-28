Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине

Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Фото: Pixabay

Обещание нового словацкого правительства прекратить военную помощь Украине должно касаться только военных поставок, а не коммерческих продаж.

С таким заявлением выступил спикер парламента и лидер второй по величине правящей партии Словакии Петер Пеллегрини.

В четверг и пятницу премьер-министр Роберт Фицо принял участие в двухдневном саммите Европейского Союза, где заявил, что Словакия прекратит военную поддержку соседней Украины, но при этом будет оказывать гуманитарную помощь.

Сейчас смотрят

Фицо победил на выборах в прошлом месяце, включив в свой манифест обещание прекратить военную помощь Украине. На этой неделе он в четвертый раз был назначен премьер-министром, возглавив трехпартийное правительство.

Комментируя это сообщение в пятницу, Пеллегрини, лидер левоцентристской партии Хлас, как сообщается, высказался за то, чтобы разрешить продолжать выполнять заказы, сделанные на коммерческой основе.

— Если кто-то заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности, — цитирует его слова Dennik N.

Оборонная промышленность Словакии, как и других стран центральной и восточной Европы, переживает подъем на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Германия, Дания и Норвегия год назад заявили о намерении приобрести для Украины 16 самоходных артиллерийских гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Компания Dennik N сообщила, что первая из них была поставлена в августе.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

В преддверии саммита Фицо заявил в парламентском комитете, что не видит военного решения конфликта, и сказал, что армейские запасы исчерпаны, и армии необходимо сосредоточиться на собственных запасах.

Читайте также
Премьеры Венгрии и Словакии выступили против выделения €50 млрд Украине
Віктор Орбан і Роберт Фіцо

Источник: Reuters
Война в Украине, Военная техника, Підтримка України, Словакия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
війна гармата
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
вибух
Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Заблокируют ли в Конгрессе США пакет помощи Украине на $60 млрд – отвечает экс-посол Чалый
Конгрес США

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь