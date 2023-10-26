Новый премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии Smer Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Об этом сообщает Aktuality.

— Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов, — сказал он.

Фицо также добавил, что, по его мнению, у России “большие территориальные достижения, чем у Украины”.

Сейчас смотрят

Ранее президент Словакии Зузанна Чапутова назначила Роберта Фицо новым премьер-министром страны.

Фицо неоднократно заявлял о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.