Бедрак Виктория, редактор ленты
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Премьер Словакии Фицо заявил, что не поддержит военную помощь Украине
Новый премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии Smer Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.
Об этом сообщает Aktuality.
— Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов, — сказал он.
Фицо также добавил, что, по его мнению, у России “большие территориальные достижения, чем у Украины”.
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Ранее президент Словакии Зузанна Чапутова назначила Роберта Фицо новым премьер-министром страны.
Фицо неоднократно заявлял о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.
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