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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні

Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні
Фото: Pixabay

Обіцянка нового словацького уряду припинити військову допомогу Україні має стосуватися тільки військових поставок, а не комерційних продажів.

З такою заявою виступив спікер парламенту і лідер другої за величиною правлячої партії Словаччини Петер Пеллегріні.

У четвер і п’ятницю прем’єр-міністр Роберт Фіцо взяв участь у дводенному саміті Європейського Союзу, де заявив, що Словаччина припинить військову підтримку сусідньої України, але водночас надаватиме гуманітарну допомогу.

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Фіцо переміг на виборах минулого місяця, включивши до свого маніфесту обіцянку припинити військову допомогу Україні. Цього тижня його вчетверте було призначено прем’єр-міністром, очоливши трипартійний уряд.

Коментуючи це повідомлення в п’ятницю, Пеллегріні, лідер лівоцентристської партії Хлас, як повідомляється, висловився за те, щоб дозволити продовжувати виконувати замовлення, зроблені на комерційній основі.

– Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості, – цитує його слова Dennik N.

Оборонна промисловість Словаччини, як і інших країн центральної та східної Європи, переживає підйом на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Німеччина, Данія і Норвегія рік тому заявили про намір придбати для України 16 самохідних артилерійських гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва.

Компанія Dennik N повідомила, що перша з них була поставлена в серпні.

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Напередодні саміту Фіцо заявив у парламентському комітеті, що не бачить військового розв’язання конфлікту, і сказав, що армійські запаси вичерпано, і армії необхідно зосередитися на власних запасах.

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Віктор Орбан і Роберт Фіцо

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Військова техніка, Підтримка України, Словаччина
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